Три крылатые ракеты России пересекли воздушное пространство Молдовы – МИД
Утром 10 октября во время массированного обстрела Россией территории Украины три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
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"Три крылатые ракеты, запущенные по Украине сегодня утром с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы", – написал Попеску.
Глава МИД Молдовы сообщил, что поручил вызвать посла России для дачи объяснений.
"Молдова самым решительным образом осуждает нарушение ее воздушного пространства тремя российскими крылатыми ракетами, когда Россия сегодня утром атаковала украинские города. Мы осуждаем продолжающуюся агрессию России против Украины", – написал Попеску.
- Утром 10 октября Россия массированно ударила по центру Киева и по всей Украине.
- Также ночью оккупанты ударили по Запорожье. Обрушился подъезд жилого дома.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
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