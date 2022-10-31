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Россия бьет ракетами по Украине над Молдовой, это еще одно преступление – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 14:07
Россия бьет ракетами по Украине над Молдовой, это еще одно преступление – Воздушные силы - Фото

Страна-оккупант Россия для нанесения ракетных ударов с южного направления по Украине использует воздушное пространство Молдовы. Об этом заявил в эфире общенационального марафон спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Он рассказал, что ракеты врага могут залетать как с северного, так и с южного  направления.

"Причем, [с южного] используют воздушное пространство суверенной Молдовы для террористических атак по Украине. Это еще одно преступление, которое нужно документировать и показывать Западу. Не в первый раз они бьют ракетами через Молдову", – сказал он.

По словам спикера ВС ВСУ, россияне это делают "постоянно, особенно, когда "Калибры" морского базирования летят из акватории Черного моря".

Более того, ВСУ "постоянно фиксируют появление [российских] оперативно-тактических беспилотников в 5-10 км от румынской границы".

После сообщений, что одна из ракет армии РФ упала на территории Молдовы, он не исключил, что это может быть правдой — что обломки российской ракеты там упали. "Особенно если местная власть найдет эти обломки", - добавил он.

Утром МВД Молдовы сообщило, что в селе Наславча Окницкого района упала ракета, сбитая украинской зенитной системой. В домах поселка выбило окна, но пострадавших нет.

При этом позднее в Минобороны страны заявили, что их системы воздушного наблюдения "не зафиксировали нарушения воздушного пространства Молдовы ракетами", так как на территории Молдовы упали только фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО.

Євген Пилипенко
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война пво ракетный удар Молдова про Юрий Игнат
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