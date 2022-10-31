Россия бьет ракетами по Украине над Молдовой, это еще одно преступление – Воздушные силы

Страна-оккупант Россия для нанесения ракетных ударов с южного направления по Украине использует воздушное пространство Молдовы. Об этом заявил в эфире общенационального марафон спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он рассказал, что ракеты врага могут залетать как с северного, так и с южного направления.

"Причем, [с южного] используют воздушное пространство суверенной Молдовы для террористических атак по Украине. Это еще одно преступление, которое нужно документировать и показывать Западу. Не в первый раз они бьют ракетами через Молдову", – сказал он.

По словам спикера ВС ВСУ, россияне это делают "постоянно, особенно, когда "Калибры" морского базирования летят из акватории Черного моря".

Более того, ВСУ "постоянно фиксируют появление [российских] оперативно-тактических беспилотников в 5-10 км от румынской границы".

После сообщений, что одна из ракет армии РФ упала на территории Молдовы, он не исключил, что это может быть правдой — что обломки российской ракеты там упали. "Особенно если местная власть найдет эти обломки", - добавил он.

Утром МВД Молдовы сообщило, что в селе Наславча Окницкого района упала ракета, сбитая украинской зенитной системой. В домах поселка выбило окна, но пострадавших нет.

При этом позднее в Минобороны страны заявили, что их системы воздушного наблюдения "не зафиксировали нарушения воздушного пространства Молдовы ракетами", так как на территории Молдовы упали только фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО.

Утром 31 октября из Каспийского и Черного морей и Волгодонского района в Ростовской области РФ с Ту-95/Ту-160 оккупанты выпустили более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 по украинским городам.

Воздушные силы утверждают, что 44 из них сбили.

Министр иностранных дел Кулеба заявил, что Россия воюет с гражданскими, потому что у нее есть желание убивать украинцев, а потому это нельзя оправдывать и называть "ответом".

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.