Россия бьет ракетами по Украине над Молдовой, это еще одно преступление – Воздушные силы
Страна-оккупант Россия для нанесения ракетных ударов с южного направления по Украине использует воздушное пространство Молдовы. Об этом заявил в эфире общенационального марафон спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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Он рассказал, что ракеты врага могут залетать как с северного, так и с южного направления.
"Причем, [с южного] используют воздушное пространство суверенной Молдовы для террористических атак по Украине. Это еще одно преступление, которое нужно документировать и показывать Западу. Не в первый раз они бьют ракетами через Молдову", – сказал он.
По словам спикера ВС ВСУ, россияне это делают "постоянно, особенно, когда "Калибры" морского базирования летят из акватории Черного моря".
Более того, ВСУ "постоянно фиксируют появление [российских] оперативно-тактических беспилотников в 5-10 км от румынской границы".
После сообщений, что одна из ракет армии РФ упала на территории Молдовы, он не исключил, что это может быть правдой — что обломки российской ракеты там упали. "Особенно если местная власть найдет эти обломки", - добавил он.
Утром МВД Молдовы сообщило, что в селе Наславча Окницкого района упала ракета, сбитая украинской зенитной системой. В домах поселка выбило окна, но пострадавших нет.
При этом позднее в Минобороны страны заявили, что их системы воздушного наблюдения "не зафиксировали нарушения воздушного пространства Молдовы ракетами", так как на территории Молдовы упали только фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО.
- Утром 31 октября из Каспийского и Черного морей и Волгодонского района в Ростовской области РФ с Ту-95/Ту-160 оккупанты выпустили более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 по украинским городам.
- Воздушные силы утверждают, что 44 из них сбили.
- Министр иностранных дел Кулеба заявил, что Россия воюет с гражданскими, потому что у нее есть желание убивать украинцев, а потому это нельзя оправдывать и называть "ответом".
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