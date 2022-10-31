UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД о ракетных ударах: Одна ракета упала в Молдове, РФ воюет против Европы, нужна ПВО

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 12:54
МИД о ракетных ударах: Одна ракета упала в Молдове, РФ воюет против Европы, нужна ПВО - Фото
Олег Николенко (Фото: скриншот с видео)

В Министерстве иностранных дел обратили внимание на то, что во время массированного ракетного удара по Украине утром 31 октября одна российская ракета упала на территории Молдовы. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина постоянно говорит о том, что Россия ведет войну против всей Европы, а ракеты, которые оккупанты запускают по украинским городам из Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран. 

Он отметил, что критически важно, чтобы Украина как можно скорее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны. 

"Эти системы будут спасать жизни людей и защищать критическую инфраструктуру", — написал Николенко.

Читайте также: Часть Киева обесточена и осталась без воды из-за ракетных ударов россиян

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война МИД пво Молдова олег николенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 