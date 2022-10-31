МИД о ракетных ударах: Одна ракета упала в Молдове, РФ воюет против Европы, нужна ПВО

В Министерстве иностранных дел обратили внимание на то, что во время массированного ракетного удара по Украине утром 31 октября одна российская ракета упала на территории Молдовы. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

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По его словам, Украина постоянно говорит о том, что Россия ведет войну против всей Европы, а ракеты, которые оккупанты запускают по украинским городам из Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран.

Он отметил, что критически важно, чтобы Украина как можно скорее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны.

"Эти системы будут спасать жизни людей и защищать критическую инфраструктуру", — написал Николенко.

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Дмитро Гриниченко

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