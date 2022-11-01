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Спецслужбы РФ пытаются расшатать ситуацию в Молдове – Санду

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 19:13
Спецслужбы РФ пытаются расшатать ситуацию в Молдове – Санду - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия использует недовольство людей резким скачком цен, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, и за недавними протестами в Кишиневе и других городах стоят спецслужбы РФ совместно с пророссийскими партиями Молдовы. Об этом она сказала в интервью Digi24.

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Санду заявила, что российское вмешательство для Молдовы не является новостью, и за последними протестами тоже стоят спецслужбы РФ.

"У нас есть данные о коалиции коррумпированных групп, укравших много денег у Молдовы, и спецслужб России, пророссийских партий в Молдове, у которых одна цель – дестабилизация Молдовы. Они пользуются недовольством граждан. Мы полны решимости защищать демократию", – заявила Санду.

Как передает NewsMaker, в последние дни в разных городах Молдовы проходят митинги сторонником и представителей Партия социалистов пророссийского экс-президента Игоря Додона – они выступают против "социального геноцида, развязанного властями". Также на митинги выходят сторонники партии Шор – они объявили бессрочные протесты и требуют отставки Санду.

  • Утром 31 октября Россия выпустила более 50 крылатых ракет по украинским городам, в том числе в Черновицкой области. Обломки одной из них упали в селе Наславча на территории Молдовы.
  • Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова после того, как российская ракета упала на территории одного из местных сел. 

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Оксана Житнюк
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майя санду Молдова спецслужбы РФ
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