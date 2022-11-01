Россия не будет сейчас нападать на Молдову, но мы помогаем укреплять армию — посол США
США не видят признаков того, что Россия собирается напасть на Молдову, но помогают стране укрепить ее вооруженные силы. Об этом заявил посол США в Молдове Кент Логсдон, которого цитирует NewsMaker.
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По его словам, для Молдовы важно, чтоб была надежная сила, которая сможет защитить страну, однако сейчас нет никаких признаков, что она может подвергнуться нападению.
В то же время он отметил: если на страну нападут, очень важно, чтобы Молдова подумала о подготовке армии. Дипломат заявил, что США и союзники помогают Молдове реформировать ее вооруженные силы.
"США, ЕС и другие партнеры — мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно", — заявил Логсдон.
Также посол подчеркнул, что США готовы рассмотреть запросы Кишинева о предоставлении военной техники, но пока таких обсуждений не было.
- Утром 31 октября Россия выпустила более 50 крылатых ракет по украинским городам, в том числе в Черновицкой области. Одна из них упала в селе Наславча на территории Молдовы.
- Утром, 10 октября, во время массированного обстрела Россией территории Украины три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.
- Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова после того, как российская ракета упала на территории одного из местных сел.
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