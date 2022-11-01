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Россия не будет сейчас нападать на Молдову, но мы помогаем укреплять армию — посол США

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 12:59
Россия не будет сейчас нападать на Молдову, но мы помогаем укреплять армию — посол США - Фото
Кент Логсдон (Фото: point.md)

США не видят признаков того, что Россия собирается напасть на Молдову, но помогают стране укрепить ее вооруженные силы. Об этом заявил посол США в Молдове Кент Логсдон, которого цитирует NewsMaker.

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По его словам, для Молдовы важно, чтоб была надежная сила, которая сможет защитить страну, однако сейчас нет никаких признаков, что она может подвергнуться нападению. 

В то же время он отметил: если на страну нападут, очень важно, чтобы Молдова подумала о подготовке армии. Дипломат заявил, что США и союзники помогают Молдове реформировать ее вооруженные силы. 

"США, ЕС и другие партнеры — мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно", — заявил Логсдон. 

Также посол подчеркнул, что США готовы рассмотреть запросы Кишинева о предоставлении военной техники, но пока таких обсуждений не было.

Читайте также: МИД о ракетных ударах: Одна ракета упала в Молдове, РФ воюет против Европы, нужна ПВО 

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Россия Украина США война Молдова
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