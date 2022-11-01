Россия не будет сейчас нападать на Молдову, но мы помогаем укреплять армию — посол США

США не видят признаков того, что Россия собирается напасть на Молдову, но помогают стране укрепить ее вооруженные силы. Об этом заявил посол США в Молдове Кент Логсдон, которого цитирует NewsMaker.

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По его словам, для Молдовы важно, чтоб была надежная сила, которая сможет защитить страну, однако сейчас нет никаких признаков, что она может подвергнуться нападению.

В то же время он отметил: если на страну нападут, очень важно, чтобы Молдова подумала о подготовке армии. Дипломат заявил, что США и союзники помогают Молдове реформировать ее вооруженные силы.

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