Молдова выслала российского дипломата в ответ на падение ракеты на ее территории

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова после того, как российская ракета упала на территории одного из местных сел. Об этом говорится на сайте МИД.

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Российскому послу сообщили, что министерство решило объявить персоной нон грата одного из работников посольства. Он должен уехать из страны.

"Ракетные удары по соседнему государству продолжают усиливать риски безопасности, а граждане [Молдовы] все больше испытывают на себе губительные последствия войны", – говорится в пресс-релизе.

Молдавское министерство также подчеркнуло, что атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине создают угрозы и Молдове.

Утром 31 октября Россия выпустила более 50 крылатых ракет по украинским городам, в том числе в Черновицкой области. Одна из них упала в селе Наславча на территории Молдовы.

Утром 10 октября во время массированного обстрела Россией территории Украины три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.

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Андрій Водяний

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