Молдова выслала российского дипломата в ответ на падение ракеты на ее территории
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова после того, как российская ракета упала на территории одного из местных сел. Об этом говорится на сайте МИД.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Российскому послу сообщили, что министерство решило объявить персоной нон грата одного из работников посольства. Он должен уехать из страны.
"Ракетные удары по соседнему государству продолжают усиливать риски безопасности, а граждане [Молдовы] все больше испытывают на себе губительные последствия войны", – говорится в пресс-релизе.
Молдавское министерство также подчеркнуло, что атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине создают угрозы и Молдове.
- Утром 31 октября Россия выпустила более 50 крылатых ракет по украинским городам, в том числе в Черновицкой области. Одна из них упала в селе Наславча на территории Молдовы.
- Утром 10 октября во время массированного обстрела Россией территории Украины три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.
Читайте также: Россия бьет ракетами по Украине над Молдовой, это еще одно преступление – Воздушные силы
Комментарии