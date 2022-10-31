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Молдова выслала российского дипломата в ответ на падение ракеты на ее территории

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31.10.2022, 17:54
Молдова выслала российского дипломата в ответ на падение ракеты на ее территории - Фото
Фото: Википедия

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова после того, как российская ракета упала на территории одного из местных сел. Об этом говорится на сайте МИД.

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Российскому послу сообщили, что министерство решило объявить персоной нон грата одного из работников посольства. Он должен уехать из страны.

"Ракетные удары по соседнему государству продолжают усиливать риски безопасности, а граждане [Молдовы] все больше испытывают на себе губительные последствия войны", – говорится в пресс-релизе.

Молдавское министерство также подчеркнуло, что атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине создают угрозы и Молдове.

Читайте также: Россия бьет ракетами по Украине над Молдовой, это еще одно преступление – Воздушные силы

Андрій Водяний
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Россия война ракетный удар Молдова
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