Россия через протесты пытается склонить правительство Молдовы на свою сторону – ОК "Юг"
Россия пытается расшатать ситуацию в Молдове, чтобы склонить местное правительство на свою сторону. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".
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В Молдове пророссийская партия Шор устраивает антиправительственные протесты, отмечают в ОК. По оценке командования, Россия опасается симпатии украинцам от жителей Молдовы.
Так РФ пытается использовать своих скрытых агентов для расшатывания ситуации, пишут в командовании. Москва хочет использовать социальное недовольство и склонить правительство Молдовы на свою сторону.
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Однако эти "социально-политические авантюры" не умеют успеха, говорят в командовании. По их данным, российский контингент в Приднестровье не несет критической угрозы, но силы обороны Украины тщательно мониторят ситуацию.
- Утром 31 октября обломки российской ракеты упали в селе Наславча на территории Молдовы. Кишинев в ответ выслал российского дипломата.
- 1 ноября президент Молдовы Майя Санду заявила, что спецслужбы РФ пытаются расшатать ситуацию в ее стране.
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