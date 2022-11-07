Россия через протесты пытается склонить правительство Молдовы на свою сторону – ОК "Юг"

Россия пытается расшатать ситуацию в Молдове, чтобы склонить местное правительство на свою сторону. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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В Молдове пророссийская партия Шор устраивает антиправительственные протесты, отмечают в ОК. По оценке командования, Россия опасается симпатии украинцам от жителей Молдовы.

Так РФ пытается использовать своих скрытых агентов для расшатывания ситуации, пишут в командовании. Москва хочет использовать социальное недовольство и склонить правительство Молдовы на свою сторону.

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Однако эти "социально-политические авантюры" не умеют успеха, говорят в командовании. По их данным, российский контингент в Приднестровье не несет критической угрозы, но силы обороны Украины тщательно мониторят ситуацию.

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Марко Сировой

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