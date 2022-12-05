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Разведка: Запасы высокоточных ракет в России упали до критических по многим показателям

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 15:48
Разведка: Запасы высокоточных ракет в России упали до критических по многим показателям - Фото
Андрей Юсов (Фото: скриншот с видео)

Запасы высокоточных ракет в России упали до критических по многим показателям, но у оккупантов еще много ракет С-300. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, от чего больше всего страдают гражданские. 

"Мы видим очередную террористическую атаку на гражданскую инфраструктуру. Это еще один повод задуматься над признанием России страной-террористом в мире", — сказал Юсов.

Он отметил, что если говорить о запасах высокоточного оружия в РФ, то по многим показателям они уже упали до критических, а поэтому противник не так часто может себе позволить ракетные удары. 

"К сожалению мы прогнозировали, что такая атака возможна. Украинские противовоздушная оборона и энергетики готовы. Ракет С-300 у россиян еще много, поэтому прифронтовые города — Запорожье, Херсон, Харьков, Сумская область могут сильнее подвергаться террору, но мы справимся", — резюмировал представитель ГУР.

Читайте также: Россия бьет по энергосистеме Украины. В Молдове предупредили о возможных отключениях света

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война разведка андрей юсов
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