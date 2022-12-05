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Мобилизация в России увеличила угрозу для ВСУ. Новые призывники уже подготовлены — Сырский

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 18:12
Мобилизация в России увеличила угрозу для ВСУ. Новые призывники уже подготовлены — Сырский - Фото
Александр Сырский (Фото: Командование Сухопутных войск)

Мобилизация в России увеличила угрозу для Вооруженных Сил Украины, противник успел подготовить новые волны призывников. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

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По его словам, мобилизация в России — это "не просто слова", так как у противника появились новые батальоны и бригады, которые прошли подготовку.

Он отметил, что оккупанты ждали пополнение давно. 

"Новые подразделения имеют больший уровень подготовки, чем те, которые были поставлены на фронт в первые дни", — сказал генерал.

Ранее Сырский подчеркнул, что назначение Сергея Суровикина командующим войной России против Украины изменило тактику армии оккупантов — она увеличила количество ракетных ударов и штурмовых отрядов.

Читайте также: Минобороны: Мобилизация в России не принесла результатов. Они гибнут и не хотят воевать

Дмитро Гриниченко
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война александр сырский мобилизация в россии
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