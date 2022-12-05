Мобилизация в России увеличила угрозу для ВСУ. Новые призывники уже подготовлены — Сырский
Мобилизация в России увеличила угрозу для Вооруженных Сил Украины, противник успел подготовить новые волны призывников. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
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По его словам, мобилизация в России — это "не просто слова", так как у противника появились новые батальоны и бригады, которые прошли подготовку.
Он отметил, что оккупанты ждали пополнение давно.
"Новые подразделения имеют больший уровень подготовки, чем те, которые были поставлены на фронт в первые дни", — сказал генерал.
Ранее Сырский подчеркнул, что назначение Сергея Суровикина командующим войной России против Украины изменило тактику армии оккупантов — она увеличила количество ракетных ударов и штурмовых отрядов.
- По данным Генштаба, мобилизованные оккупанты скупают алкоголь во временно оккупированном Мелитополе.
- В российском городе Вологда члены семей мобилизованных на войну против Украины просят губернатора вернуть их родственников домой "из этого ада".
- 4 ноября российский диктатор Путин узаконил мобилизацию против Украины зеков, совершивших тяжкие преступления.
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