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В Курске – пожар в районе аэродрома. Власти говорят об атаке: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 07:43
Пожар на аэродроме в Курске (скриншот видео)
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В российском Курске произошел пожар в районе аэродрома, сообщил местный губернатор Роман Старовойт.

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Он утверждает, что в результате атаки беспилотника в районе аэродрома "загорелся нефтенакопитель". По словам чиновника, пострадавших нет.

Тем временем местные жители публикуют в соцсетях кадры со столбами дыма и пламени в районе аэродрома.

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Аэродром Халино (Курск Восточный) находится на восточной окраине Курска, в 140 км от ближайшего украинского областного центра – Сум. С начала полномасштабного вторжения он закрыт для гражданских полетов, используется для базирования российских истребителей.

В Курске – пожар в районе аэродрома. Власти говорят об атаке: видео

  • Утром 5 декабря на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.
  • РФ утверждает, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.

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Марко Сировой
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