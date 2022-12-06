В Курске – пожар в районе аэродрома. Власти говорят об атаке: видео

В российском Курске произошел пожар в районе аэродрома, сообщил местный губернатор Роман Старовойт.

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Он утверждает, что в результате атаки беспилотника в районе аэродрома "загорелся нефтенакопитель". По словам чиновника, пострадавших нет.

Тем временем местные жители публикуют в соцсетях кадры со столбами дыма и пламени в районе аэродрома.

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Аэродром Халино (Курск Восточный) находится на восточной окраине Курска, в 140 км от ближайшего украинского областного центра – Сум. С начала полномасштабного вторжения он закрыт для гражданских полетов, используется для базирования российских истребителей.

Утром 5 декабря на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.

РФ утверждает, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.

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Марко Сировой

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