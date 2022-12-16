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Киев выдержал одну из крупнейших атак. Сбили 37 ракет из более 40 — военная администрация

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16.12.2022, 13:03
Киев выдержал одну из крупнейших атак. Сбили 37 ракет из более 40 — военная администрация - Фото
Работа ПВО (Фото: Воздушные силы ВСУ)

В районе Киева во время массированного удара 16 декабря было зафиксировано более 40 ракет россиян, 37 из которых сбили силы противовоздушной обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

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По его словам, по расчетам военной администрации, 16 декабря была одна из наиболее массированных ракетных атак на город за все время полномасштабного вторжения России.

Он отметил, что коммунальные службы выходят на объекты критической инфраструктуры, информация о попаданиях будет позже. 

"Метро работает как укрытие. Может быть несколько волн ракетных атак. Также есть проблемы с водоснабжением, но работают все бюветы и пункты несокрушимости", — сказал Шаманов.

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Дмитро Гриниченко
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война киев пво ракетный удар критическая инфраструктура
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