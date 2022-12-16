Киев выдержал одну из крупнейших атак. Сбили 37 ракет из более 40 — военная администрация
В районе Киева во время массированного удара 16 декабря было зафиксировано более 40 ракет россиян, 37 из которых сбили силы противовоздушной обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.
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По его словам, по расчетам военной администрации, 16 декабря была одна из наиболее массированных ракетных атак на город за все время полномасштабного вторжения России.
Он отметил, что коммунальные службы выходят на объекты критической инфраструктуры, информация о попаданиях будет позже.
"Метро работает как укрытие. Может быть несколько волн ракетных атак. Также есть проблемы с водоснабжением, но работают все бюветы и пункты несокрушимости", — сказал Шаманов.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины. ПВО отработала "неплохо", сказали в Воздушных силах.
- Повреждены некоторые энергообъекты и есть попадание в жилой дом в Кривом Роге.
- После очередного акта геноцида – ракетных ударов России по гражданской критической инфраструктуре и жилым домам Украины – кому из мировых лидеров еще хочется предложить "сохранить лицо"российскому диктатору Владимиру Путину, задал в Twitter риторический вопрос советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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