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Более 60 ракет: X-535 и X-101 с бомбардировщиков и "калибры" с Черного Моря – ВС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 11:20
Более 60 ракет: X-535 и X-101 с бомбардировщиков и
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Сегодня утром по территории Украины российские террористы выпустили более 60 ракет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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На настоящий момент есть данные, что россияне выпустили по территории Украины более 60 ракет, сказал Игнат.

По его информации, запуски осуществляли бомбардировщики Ту-95 ракетами X-535 и X-101, есть также данные о пусках "калибров" с Черного Моря. 

Кроме того, зафиксированы запуски ракет С-300 и работа бомбардировщиков Ту-22М3, которые запускают ракеты Х-22, и замечена работа МиГ-31к (носителей "кинжалов").

По предварительным данным, сказал Игнат, силы ПВО Украины "сработали неплохо". Более точные данные будут опубликованы позже, после того, как они будут доложены руководству ВСУ.

Сергій Бережний
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