Более 60 ракет: X-535 и X-101 с бомбардировщиков и "калибры" с Черного Моря – ВС ВСУ

Сегодня утром по территории Украины российские террористы выпустили более 60 ракет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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На настоящий момент есть данные, что россияне выпустили по территории Украины более 60 ракет, сказал Игнат.

По его информации, запуски осуществляли бомбардировщики Ту-95 ракетами X-535 и X-101, есть также данные о пусках "калибров" с Черного Моря.

Кроме того, зафиксированы запуски ракет С-300 и работа бомбардировщиков Ту-22М3, которые запускают ракеты Х-22, и замечена работа МиГ-31к (носителей "кинжалов").

По предварительным данным, сказал Игнат, силы ПВО Украины "сработали неплохо". Более точные данные будут опубликованы позже, после того, как они будут доложены руководству ВСУ.

Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины.

Сергій Бережний

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