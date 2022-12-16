Ракетная атака: в Кривом Роге попадание в жилой дом, работают спасатели
16.12.2022, 09:51
Иллюстративное фото (скриншот)
В Кривом Роге в результате обстрела оккупантов попадание в жилой дом, под завалами могут быть люди. Об этом сообщает в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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"Кривой Рог. Попадание в жилой дом. Есть разрушения. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы", – написал Тимошенко.
Глава Криворожской ВА Александр Вилкул подтверждает попадание ракеты.
Из-под развалин жилого дома спасатели достали девочку, сообщил Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.
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