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Ракетная атака: в Кривом Роге попадание в жилой дом, работают спасатели

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 09:51
Ракетная атака: в Кривом Роге попадание в жилой дом, работают спасатели - Фото
Иллюстративное фото (скриншот)

В Кривом Роге в результате обстрела оккупантов попадание в жилой дом, под завалами могут быть люди. Об этом сообщает в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Кривой Рог. Попадание в жилой дом. Есть разрушения. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы", – написал Тимошенко.

Глава Криворожской ВА Александр Вилкул подтверждает попадание ракеты.

Фото – скриншот

Из-под развалин жилого дома спасатели достали девочку, сообщил Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

Новость дополняется

Сергій Бережний
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кривой рог обстрелы
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