Ракетная атака: в Кривом Роге попадание в жилой дом, работают спасатели

В Кривом Роге в результате обстрела оккупантов попадание в жилой дом, под завалами могут быть люди. Об этом сообщает в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Кривой Рог. Попадание в жилой дом. Есть разрушения. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы", – написал Тимошенко.

Глава Криворожской ВА Александр Вилкул подтверждает попадание ракеты.

Из-под развалин жилого дома спасатели достали девочку, сообщил Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

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Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины.

Сергій Бережний

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