Подоляк об ударах РФ: Кто-то еще хочет сохранить лицо Путину и "не допустить эскалации"?
16.12.2022, 11:48
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)
После очередного акта геноцида – ракетных ударов России по гражданской критической инфраструктуре и жилым домам Украины – кому из мировых лидеров еще хочется предложить "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину, задал в Twitter риторический вопрос советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Первый вопрос, пишет он – "кто-то еще хочет предложить "мирное урегулирование", чтобы дать Путину "сохранить лицо"?
Второе – "можно ли еще больше замедлить процесс передачи Украине ПРО, чтобы "не допустить эскалации"?"
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины: выпущено более 60 ракет разных типов.
- ПВО отработала "неплохо", сказали в Воздушных силах.
- Повреждены некоторые энергообъекты и попадание в жилой дом в Кривом Роге.
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