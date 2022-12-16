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Подоляк об ударах РФ: Кто-то еще хочет сохранить лицо Путину и "не допустить эскалации"?

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 11:48
Подоляк об ударах РФ: Кто-то еще хочет сохранить лицо Путину и
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

После очередного акта геноцида – ракетных ударов России по гражданской критической инфраструктуре и жилым домам Украины – кому из мировых лидеров еще хочется предложить "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину, задал в Twitter риторический вопрос советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Первый вопрос, пишет он – "кто-то еще хочет предложить "мирное урегулирование", чтобы дать Путину "сохранить лицо"?

Второе – "можно ли еще больше замедлить процесс передачи Украине ПРО, чтобы "не допустить эскалации"?"

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Євген Пилипенко
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