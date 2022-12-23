Бербок о Patriot в Украине: Германия может последовать примеру США, мы изучим поставки

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Олафа Шольца изучит дальнейшие поставки оружия в Украину после передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США. Об этом она сообщила во время выступления в Берлине, цитирует ее RND.

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По ее словам, федеральное правительство Германии может последовать примеру США, которые пообещали поставить Patriot Украине.

Она отметила, что Берлин посмотрит, что еще может сделать ФРГ.

"В ходе поставки Patriot мы также еще раз посмотрим, что еще мы можем поставить, потому что мы знаем, что эти системы ПВО спасают жизни", — сказала Бербок.

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Дмитро Гриниченко

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