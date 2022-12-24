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Финляндия поставит Украине больше военной техники

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24.12.2022, 18:06
Финляндия поставит Украине больше военной техники - Фото
Саули Ниинисте (Фото: EPA)

Финляндия предоставит Украине 11-й пакет военной техники стоимостью €28,8 млн. Кроме того, Силы обороны Финляндии будут продолжать участвовать в учебной поддержке ВСУ в Великобритании. Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Общая стоимость всех отправленных из Финляндии в Украину пакетов военной техники в настоящее время составляет €189,2 млн.

В Минобороны напомнили, что в августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих ВСУ.

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Финляндии", – говорится в сообщении.

  • 19 декабря финский президент Саули Нийнисте заявил, что поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, которого она заслуживает.

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Вадим Ребрина
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минобороны помощь Финляндия
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