Финляндия поставит Украине больше военной техники
24.12.2022, 18:06
Саули Ниинисте (Фото: EPA)
Финляндия предоставит Украине 11-й пакет военной техники стоимостью €28,8 млн. Кроме того, Силы обороны Финляндии будут продолжать участвовать в учебной поддержке ВСУ в Великобритании. Об этом сообщает Минобороны Украины.
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Общая стоимость всех отправленных из Финляндии в Украину пакетов военной техники в настоящее время составляет €189,2 млн.
В Минобороны напомнили, что в августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих ВСУ.
"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Финляндии", – говорится в сообщении.
- 19 декабря финский президент Саули Нийнисте заявил, что поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, которого она заслуживает.
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