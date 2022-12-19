Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины

Финляндия готовит для Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщил финский президент Саули Ниинисте, передает Yle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Ниинисте, поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, который она заслуживает, и Финляндия готовит новый пакет помощи.

Президент Финляндии подчеркнул, что сложно предположить, когда может наступить мир.

Ниинисте отверг идею президента Франции предоставить России гарантии безопасности.

"Соседи России – это те, кому нужны гарантии безопасности. Если Россия предоставит своим соседям гарантии безопасности, можно будет рассмотреть гарантии аналогичного масштаба", – сказал президент Финляндии.

21 ноября премьеры Польши и Финляндии заявили, что Россия должна получить гораздо более жесткий ответ за вторжение в Украину, чем она ожидает.

Читайте также: Финляндия закупит сотни израильских "Спайков" – аналога "Джавелина"

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.