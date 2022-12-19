UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 20:08
Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины - Фото
Саули Ниинисте (Фото: EPA)

Финляндия готовит для Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщил финский президент Саули Ниинисте, передает Yle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Ниинисте, поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, который она заслуживает, и Финляндия готовит новый пакет помощи.

Президент Финляндии подчеркнул, что сложно предположить, когда может наступить мир.

Ниинисте отверг идею президента Франции предоставить России гарантии безопасности.

"Соседи России – это те, кому нужны гарантии безопасности. Если Россия предоставит своим соседям гарантии безопасности, можно будет рассмотреть гарантии аналогичного масштаба", – сказал президент Финляндии.

  • 21 ноября премьеры Польши и Финляндии заявили, что Россия должна получить гораздо более жесткий ответ за вторжение в Украину, чем она ожидает.

Читайте также: Финляндия закупит сотни израильских "Спайков" – аналога "Джавелина"

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Финляндия военная помощь Саули Ниинистё
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 