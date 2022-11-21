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Мы должны ответить России гораздо жестче, чем она ожидает, – премьеры Польши и Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 09:41
Мы должны ответить России гораздо жестче, чем она ожидает, – премьеры Польши и Финляндии - Фото
Матеуш Моравецкий и Санна Марин (скриншот видео)

Россия должна получить гораздо более жесткий ответ за вторжение в Украину, чем она ожидает. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, передает TVN24.

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"Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина победила", – сказала Марин. 

Она отметила важную роль Польши в поддержке Украины и анонсировала 10-й пакет военной помощи Силам обороны Украины на сумму 55 млн евро от Финляндии.

Глава польского правительства заявил, что никто не в состоянии справиться с нынешней угрозой со стороны России в одиночку.

"Последние дни показали, что Европа более сплочена, чем когда-либо. Мы не поддадимся на угрозы, не поддадимся на провокации. Мы должны ответить России гораздо жестче, чем она ожидает", – заявил Моравецкий.

Премьер Польши предложил конфисковать активы как России, так и российских олигархов.

"Они должны почувствовать боль этой войны", – добавил он.

Моравецкий подчеркнул, что замораживание активов – недостаточное действие, так как при заморозке они могут вырасти в цене.

Конфискованное имущество, по мнению премьер-министра, может быть использовано в качестве поддержки восстановления разрушенного жилого фонда Украины.

"Несмотря на большие потери, Россия по-прежнему представляет большую угрозу", – заявил Моравецкий и заявил, что необходимы дальнейшие санкции против Москвы.

В конце пресс-конференции лидеры Польши и Финляндии обратились к украинцам.

"Мы с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности", – сказала Марин.

"Вы боретесь за свою свободу и свой суверенитет, но мы твердо убеждены, что вы также боретесь за европейскую безопасность и европейское будущее, поэтому вы всегда будете иметь нашу поддержку. Это будут не просто слова, это будут дела и факты", – добавил Моравецкий.

Читайте также: Премьер Польши: Запад долго игнорировал признаки опасности — это принесло Украине войну

Наталія Медведєва
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Матеуш Моравецкий война польша Финляндия Санна Марин
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