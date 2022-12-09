Финляндия закупит сотни израильских "Спайков" – аналога "Джавелина"

Финляндия, которая в 2023 году станет членом НАТО, закупит у израильской оборонной компании Rafael Advanced Defense Systems новейшие версии противотанкового ракетного комплекса Spike. Об этом сообщило Минобороны страны.

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В заказ войдут Spike SR, Spike ER2 и Spike LR2 на сумму в 223,6 млн евро.

Закупят пусковые установки, ракеты, запчасти, учебное оборудование и услуги по обучению.

Spike-SR (short range) – 10-килограммовая версия для стрельбы с плеча с поражением на дистанции 50–1000 м, в более новых версиях – до 1500 м.

Spike-LR (long range) – более дальнобойная 13-килограммовая модификация, поражение – до 5,5 км, используется пехотой и для вооружения легких боевых машин. Бронепробитие – до 900 мм стали.

Spike-ER (extended range) – тяжелый (34 кг) дальнобойный вариант c дальностью до 8 км, бронепробитие до 1000 мм стали. ER2 подходит для береговых войск, чтобы поражать корабли.

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Євген Пилипенко

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