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Финляндия закупит сотни израильских "Спайков" – аналога "Джавелина"

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 15:06
Финляндия закупит сотни израильских
Spike ER2. Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Финляндия, которая в 2023 году станет членом НАТО, закупит у израильской оборонной компании Rafael Advanced Defense Systems новейшие версии противотанкового ракетного комплекса Spike. Об этом сообщило Минобороны страны.

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В заказ войдут Spike SR, Spike ER2 и Spike LR2 на сумму в 223,6 млн евро.

Закупят пусковые установки, ракеты, запчасти, учебное оборудование и услуги по обучению.

Spike-SR (short range) – 10-килограммовая версия для стрельбы с плеча с поражением на дистанции 50–1000 м, в более новых версиях – до 1500 м.

Spike-LR (long range) – более дальнобойная 13-килограммовая модификация, поражение – до 5,5 км, используется пехотой и для вооружения легких боевых машин. Бронепробитие – до 900 мм стали.

Spike-ER (extended range) – тяжелый (34 кг) дальнобойный вариант c дальностью до 8 км, бронепробитие до 1000 мм стали. ER2 подходит для береговых войск, чтобы поражать корабли.

Читайте также: Глава МИД Финляндии не поддержал Макрона: Гарантии нам нужны именно против России

Євген Пилипенко
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агрессия России боеприпасы Израиль оружие вооружение Финляндия птрк сдерживание Spike
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