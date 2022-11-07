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Финляндия не намерена размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО – президент

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 12:10
Финляндия не намерена размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО – президент - Фото
Саули Ниинисте (Фото - Sauli Niinistö, Twitter)

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что после вступления в НАТО его страна не намерена размещать ядерное оружие на своей территории. Об этом он сказал, выступая на открытии курса национальной обороны, сообщает Yle.

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По словам Ниинисте, ядерное оружие является для НАТО важной частью сдерживания. Однако это средство профилактики, а не самоцель, подчеркнул президент Финляндии.

Он также отметил, что ядерную войну нельзя выиграть, ее никогда не должно быть.

Ниинисте также оценил график вступления Финляндии в НАТО. По его словам, сейчас ситуация выглядит лучше, чем неделю или две назад. Он сказал, что членство будет реализовано "в разумные сроки".

Президент отметил, что его не беспокоит промежуточный период, поскольку 28 стран уже поддержали членство Финляндии и Швеции в Альянсе.

Ниинисте также приветствовал усилия президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по поддержанию диалога с Москвой.

"Это не что иное, как прекращение убийств. Я думаю, что это достойная цель", — сказал Ниинисте.

  • 28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции подписали трехсторонний меморандум о поддержке Анкарой вступления в НАТО двух скандинавских стран.
  • 28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов НАТО, в том числе Турции.
  • 3 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили требования Турции по вступлению в НАТО и пора приветствовать их в Альянсе.
Вадим Ребрина
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