Столтенберг: Швеция и Финляндия выполнили требования Турции, пора приветствовать их в НАТО

Швеция и Финляндия выполнили требования Турции по вступлению в НАТО, и пора приветствовать их в Альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле, сообщает Reuters.

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"Пора приветствовать Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО", – сказал Столтенберг.

"В эти опасные времена еще важнее завершить их вступление, чтобы предотвратить любое недоразумение или неправильное понимание в Москве", – добавил он.

Однако Bloomberg со ссылкой на "официальных лиц" пишет, что Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года, и шансы на то, что это произойдет даже до предстоящих в следующем году выборов, невелики.

В Турции, согласно информации издания, считают, что Швеция сделала недостаточно для удовлетворения их требований. Анкара удовлетворена сотрудничеством с Финляндией, которая также подала заявку на вступление в Альянс, но планирует голосовать по обеим заявкам одновременно.

Турция обвиняет Финляндию и Швецию в том, что они якобы скрывают террористические группы, а президент Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы они выдали подозреваемых в обмен на поддержку заявок на членство в НАТО.

28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции подписали трехсторонний меморандум о поддержке Анкарой вступления в НАТО двух скандинавских стран.

28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов НАТО, в том числе Турции.

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Вадим Ребрина

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