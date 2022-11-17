Финляндия выделяет 10-й пакет военной помощи Украине, крупнейший с начала большой войны

Финляндия приняла решение о выделении 10-го пакета военной помощи Украине – самого большого с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Финляндии.

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Решение о выделении помощи на 55,6 млн евро было принято сегодня, 17 ноября, президентом Финляндии Саули Ниинисте на основании предложений правительства.

Суммарная стоимость всех 10 пакетов оказанной Финляндией помощи составляет 160,4 млн евро.

"Украина по-прежнему нуждается в поддержке в защите своей страны. Комплект оборонной техники, который должен быть отправлен сейчас, является самым большим по объему из утвержденных нами", – сказал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.



В целях безопасности Финляндия не сообщает, что именно вошло в пакет военной помощи, а также не озвучивает сроки доставки.

В Минобороны Финляндии отметили, что в дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и ситуация с ресурсами финских сил обороны.

Вчера состоялась седьмая встреча в формате "Рамштайн". Украина получит пакеты военной помощи от Швеции, Канады, дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, снаряды и боеприпасы от Польши, Германии и Греции.

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Оксана Житнюк

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