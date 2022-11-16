UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПВО, боеприпасы, HAWK: глава Пентагона назвал Рамштайн-7 очень успешным

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 22:23
ПВО, боеприпасы, HAWK: глава Пентагона назвал Рамштайн-7 очень успешным - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам седьмой встречи антипутинской коалиции в формате "Рамштайн" сообщил, что Украина получит пакеты военной помощи от Швеции, Канады, дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, снаряды и боеприпасы от Польши, Германии и Греции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Остин заявил, что Рамштайн-7 прошел "очень успешно".

Глава Пентагона сказал, что Швеция объявила о пакете помощи на $287 млн, туда войдут средства ПВО. Испания пообещала две дополнительные системы ПВО HAWK для Украины и ракеты к ним.

Канада объявила о выделении дополнительных $376 млн для военной помощи Украине. Деньги пойдут на военную и телекоммуникационную технику, оборудование для наблюдения, топливо и медоборудования.

Греция, по его словам, анонсировала передачу партий 155-мм снарядов. Польша намерена передать Украине боеприпасы для артиллерии и танков, а также системы ПВО ближнего радиуса действия.

Глава Пентагона сказал о вкладе Германии в усиление артиллерийских возможностей Украины. Сегодня Берлин объявил новый пакет помощи: туда войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II.

  • По озвученным итогам прошлой встречи Рамштайн-6, Украина получит еще системы ПРО/ПВО IRIS-T SLM, NASAMS, Crotale, HAWK, "советские комплексы ПВО" и ракеты для ПВО та ПРО.
  • Внештатный советник главы Минобороны Алексей Копытько призывал не ждать "чего-то экстраординарного" от сегодняшнего Рамштайна из-за вчерашней ракетной атаки России и падения ракет на приграничной территории Польши. Он объяснил, что военная помощь союзников – "процесс, результаты которого накапливаются и проявляются постепенно", а в Киеве "уже давно расписали курс исцеления от российской болезни".

Читайте мнение: Рамштайн – не только военная помощь Украине. Это системная трансформация украинской армии

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная помощь рамштайн Ллойд Остин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 