ПВО, боеприпасы, HAWK: глава Пентагона назвал Рамштайн-7 очень успешным

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам седьмой встречи антипутинской коалиции в формате "Рамштайн" сообщил, что Украина получит пакеты военной помощи от Швеции, Канады, дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, снаряды и боеприпасы от Польши, Германии и Греции.

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Остин заявил, что Рамштайн-7 прошел "очень успешно".

Глава Пентагона сказал, что Швеция объявила о пакете помощи на $287 млн, туда войдут средства ПВО. Испания пообещала две дополнительные системы ПВО HAWK для Украины и ракеты к ним.

Канада объявила о выделении дополнительных $376 млн для военной помощи Украине. Деньги пойдут на военную и телекоммуникационную технику, оборудование для наблюдения, топливо и медоборудования.

Греция, по его словам, анонсировала передачу партий 155-мм снарядов. Польша намерена передать Украине боеприпасы для артиллерии и танков, а также системы ПВО ближнего радиуса действия.

Глава Пентагона сказал о вкладе Германии в усиление артиллерийских возможностей Украины. Сегодня Берлин объявил новый пакет помощи: туда войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II.

По озвученным итогам прошлой встречи Рамштайн-6, Украина получит еще системы ПРО/ПВО IRIS-T SLM, NASAMS, Crotale, HAWK, "советские комплексы ПВО" и ракеты для ПВО та ПРО.

Внештатный советник главы Минобороны Алексей Копытько призывал не ждать "чего-то экстраординарного" от сегодняшнего Рамштайна из-за вчерашней ракетной атаки России и падения ракет на приграничной территории Польши. Он объяснил, что военная помощь союзников – "процесс, результаты которого накапливаются и проявляются постепенно", а в Киеве "уже давно расписали курс исцеления от российской болезни".

Читайте мнение: Рамштайн – не только военная помощь Украине. Это системная трансформация украинской армии

Оксана Житнюк

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