Германия направила Украине новый пакет военной помощи: что в нем

Правительство Германии направило Украине новый пакет военной помощи, в который среди прочего вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II и 17 автомобилей для пограничной службы. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

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В частности, в пакет помощи вошли:

- боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;

- три транспортера танков М1070 Oshkosh;

- 17 машин для пограничного патрулирования;

- запчасти к крупнокалиберному пулемету М2;

- 24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин;

- 116 мобильных систем отопления;

- 20 антидроновых датчиков и глушителей;

- 20 расширений частотного диапазона для устройств защиты от дронов;

- один погрузчик.

СПРАВКА. Mars II/MLRS-E – лицензионная копия американской гусеничной M270 MLRS на базе БМП M2 Bradley. Пусковая – 12 стеклопластиковых направляющих для ракет, в двух одноразовых боксах по шесть ракет. Все 12 ракет можно выпустить за 60 секунд. Дальность поражения – от 38 км до 300 км.

9 ноября правительство Германии сообщило, что Вооруженным Силам Украины среди прочего в новом пакете военной помощи передана дополнительная партия ракет к системе противовоздушной/противоракетной обороны IRIS-T SLM.

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Вадим Ребрина

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