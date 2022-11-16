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Германия направила Украине новый пакет военной помощи: что в нем

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 16:21
Германия направила Украине новый пакет военной помощи: что в нем - Фото
Здание Бундестага (фото - bundestag.de)

Правительство Германии направило Украине новый пакет военной помощи, в который среди прочего вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II и 17 автомобилей для пограничной службы. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

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В частности, в пакет помощи вошли:

- боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;
- три транспортера танков М1070 Oshkosh;
- 17 машин для пограничного патрулирования;
- запчасти к крупнокалиберному пулемету М2;
- 24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин;
- 116 мобильных систем отопления;
- 20 антидроновых датчиков и глушителей;
- 20 расширений частотного диапазона для устройств защиты от дронов;
- один погрузчик.

СПРАВКА. Mars II/MLRS-E – лицензионная копия американской гусеничной M270 MLRS на базе БМП M2 Bradley. Пусковая – 12 стеклопластиковых направляющих для ракет, в двух одноразовых боксах по шесть ракет. Все 12 ракет можно выпустить за 60 секунд. Дальность поражения – от 38 км до 300 км.
  • 9 ноября правительство Германии сообщило, что Вооруженным Силам Украины среди прочего в новом пакете военной помощи передана дополнительная партия ракет к системе противовоздушной/противоракетной обороны IRIS-T SLM.

Читайте также: Берлин передал Украине боезапас для противоракетной системы IRIS-T SLM: что еще в списке

Вадим Ребрина
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Германия оружие помощь MARS II
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