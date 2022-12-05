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Глава МИД Финляндии не поддержал Макрона: Гарантии нам нужны именно против России

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 16:35
Глава МИД Финляндии не поддержал Макрона: Гарантии нам нужны именно против России - Фото
Пекка Хаависто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не поддержал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что у России якобы должны быть "собственные гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. Как передает Yle, Хаависто подчеркнул, что гарантии должны быть направлены против РФ.

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"В сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран", – заявил глава МИД Финляндии.

По его словам, РФ сейчас действует против международного порядка и выступает в роли захватчика территорий других стран.

Он напомнил о вторжении РФ в Грузию, об оккупации Крыма и захвате части Донбасса.

  • 3 декабря Макрон заявил, что "хотел бы", чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
  • Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой истекло".
  • Арахамия тоже отреагировал: Украина готова обсудить с РФ "гарантии безопасности" для нее, но после того, как страна-агрессор выполнит четыре условия. Речь о выплате репараций, выводе войск с территории Украины, наказании всех военных преступников и добровольной сдаче ядерного оружия.

Читайте также: Глава МИД Литвы: Некоторые в Европе до сих пор надеются вернуть бизнес с Россией

Оксана Житнюк
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