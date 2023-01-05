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Финляндия не изменит политику по поддержке Украины: готовится 12-пакет военной помощи

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 16:24
Финляндия не изменит политику по поддержке Украины: готовится 12-пакет военной помощи - Фото
Микко Савола (Скриншот)

Финляндия не изменит своей политики по поддержке Украины и уже готовит 12-й пакет военной помощи. Об этом заявил новый министр обороны Финляндии Микко Савола, который будет занимать эту должность до начала марта, пока Антти Кайкко находится в отпуске по уходу за ребенком, передает Yle.

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В своей речи после принятия присяги Савола сказал, что Финляндия продолжит поддержку Украины. Сейчас готовится 12-й пакет помощи, и решения по нему ожидаются в ближайшие несколько недель.

Также он сказал, что подготовка Финляндии к вступлению в НАТО является одним из приоритетов его краткосрочного пребывания в должности министра. 

Читайте также: Путин в Украине просчитался, как и Сталин в нападении на Финляндию – президент Финляндии

Оксана Житнюк
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Финляндия военная помощь Микко Савола
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