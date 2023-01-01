UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин в Украине просчитался, как и Сталин в нападении на Финляндию – президент Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 21:22
Путин в Украине просчитался, как и Сталин в нападении на Финляндию – президент Финляндии - Фото
Саули Ниинисте (фото — пресс-служба президента Финляндии)

Российский диктатор Владимир Путин при вторжении в Украину просчитался точно так же, как и советский диктатор Иосиф Сталин при нападении на Финляндию в 1939 году. Об этом в новогоднем обращении к нации сказал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ниинисте сказал, что прошедший год внезапно "вернул нас в прошлое" и что "ужасы большой войны вернулись в Европу".

Он подчеркнул, что "невозможно не замечать схожести ситуации с Зимней войной, когда СССР предполагал, что они возьмут Хельсинки в течение двух недель". 

"Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, ценят свою свободу и принципы. И что нация, которая предпринимает совместные усилия, представляет собой огромную силу", – сказал Ниинисте.

Президент также сказал: "чтобы положить конец страданиям украинского народа, мы также должны осмелиться говорить о мире. Каждый божий день, пока война в Украине продолжается, увеличивает ее горькую цену... Перспектива мрачная. Но справедливый мир — настолько важная цель, что любые искренние попытки ее достижения заслуживают поддержки. Как и усилия Украины по рассмотрению своей инициативы в ООН".

  • 28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов НАТО, в том числе Турции.
  • 3 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили требования Турции по вступлению в НАТО и пора приветствовать их в Альянсе.
  • 19 декабря Ниинисте заявил, что поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, которого она заслуживает.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Финляндия Саули Ниинистё поддержка Украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 