Путин в Украине просчитался, как и Сталин в нападении на Финляндию – президент Финляндии

Российский диктатор Владимир Путин при вторжении в Украину просчитался точно так же, как и советский диктатор Иосиф Сталин при нападении на Финляндию в 1939 году. Об этом в новогоднем обращении к нации сказал президент Финляндии Саули Ниинисте.

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Ниинисте сказал, что прошедший год внезапно "вернул нас в прошлое" и что "ужасы большой войны вернулись в Европу".

Он подчеркнул, что "невозможно не замечать схожести ситуации с Зимней войной, когда СССР предполагал, что они возьмут Хельсинки в течение двух недель".

"Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, ценят свою свободу и принципы. И что нация, которая предпринимает совместные усилия, представляет собой огромную силу", – сказал Ниинисте.

Президент также сказал: "чтобы положить конец страданиям украинского народа, мы также должны осмелиться говорить о мире. Каждый божий день, пока война в Украине продолжается, увеличивает ее горькую цену... Перспектива мрачная. Но справедливый мир — настолько важная цель, что любые искренние попытки ее достижения заслуживают поддержки. Как и усилия Украины по рассмотрению своей инициативы в ООН".

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов НАТО, в том числе Турции.

3 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили требования Турции по вступлению в НАТО и пора приветствовать их в Альянсе.

19 декабря Ниинисте заявил, что поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, которого она заслуживает.

Сергій Бережний

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