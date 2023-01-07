"Если это сделает Европа". В Финляндии заговорили о поставках Украине танков Leopard 2

Председатель комитета по обороне парламента Финляндии Антти Хакканен заговорил о возможности поставок Украине боевых танков Leopard 2. Об этом он сообщил в комментарии каналу MTV Uutis.

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По его словам, Финляндия должна поставить Украине Leopard 2, если это будет сделано более широко в Европе.

"Если Европа начнет давать танки Украине, то должна быть задействована Финляндия. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как приграничной страны с Россией", — заявил Хаккинен.

Он отметил, что многие европейские страны обладают большими возможностями по предоставлению бронетехники, чем Финляндия.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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