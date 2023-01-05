Танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине – глава МИД Британии

Поставка Украине танков вполне может стать частью "следующей фазы" военной помощи. Об этом сказал глава британского Форин Офис Джеймс Клеверли в Берлине на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщает The Guardian.

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Клеверли заявил, что танки вполне могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине, отметив, что эта тема находится в зоне постоянного внимания.

Бербок также отметила, что Германия готова предоставить Украине тяжелое вооружение, которое ей необходимо для освобождения оккупированных Россией территорий, и будет работать над этим совместно с партнерами по НАТО.

Она также заявила, что "если Путин считает, что удержит власть дольше, чем мы сможем помогать Украине оружием, он ошибается".

"Если мы хотим, чтобы Украина оставалась свободной страной, это означает, что нужно говорить о наступательном оружии, и это означает предоставление Украине оружия, необходимого для освобождения оккупированных территорий", – сказала глава МИД Германии.

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Сергій Бережний

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