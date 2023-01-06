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В Пентагоне озвучили детали нового пакета оборонной помощи для Украины: список

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 21:42
В Пентагоне озвучили детали нового пакета оборонной помощи для Украины: список - Фото
Bradley (Фото - ЕРА)

В Пентагоне озвучили детали нового пакета оборонной помощи для Украины. В него вошли 50 боевых машин пехоты Bradley.

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Полный список вооружения:

  • 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
  • 100 бронетранспортеров M113;
  • 55 противоминных транспортных средств (MRAP);
  • 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами;
  • 70000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1200 155-мм снарядов для противотанковой дистанционной минной системы (RAAM);
  • 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 10000 минометных снарядов калибра 120 мм;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • ракеты ПВО RIM-7;
  • 4000 авиационных ракет Zuni;
  • примерно 2000 противотанковых ракет;
  • снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • приборы ночного видения и оптика;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Президент Владимир Зеленский приветствовал рекордный пакет оборонной помощи от США, которая "действительно усилит украинскую армию на поле боя".

Вадим Ребрина
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Bradley помощь пентагон оружие
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