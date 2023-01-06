В Пентагоне озвучили детали нового пакета оборонной помощи для Украины: список

В Пентагоне озвучили детали нового пакета оборонной помощи для Украины. В него вошли 50 боевых машин пехоты Bradley.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Полный список вооружения:

50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;

100 бронетранспортеров M113;

55 противоминных транспортных средств (MRAP);

138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами;

70000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

1200 155-мм снарядов для противотанковой дистанционной минной системы (RAAM);

36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

10000 минометных снарядов калибра 120 мм;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

ракеты ПВО RIM-7;

4000 авиационных ракет Zuni;

примерно 2000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения и оптика;

запчасти и другое полевое оборудование.

Президент Владимир Зеленский приветствовал рекордный пакет оборонной помощи от США, которая "действительно усилит украинскую армию на поле боя".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.