"Это действительно усилит ВСУ на поле боя". Зеленский поблагодарил США за рекордную помощь

Президент Владимир Зеленский приветствовал рекордный пакет оборонной помощи от США, которая "действительно усилит украинскую армию на поле боя". Об этом он написал в Twitter.

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Также президент поблагодарил "за принципиально новое вооружение, в частности БМП Bradley и зенитные ракеты".

"Это действительно усилит украинскую армию на поле боя. Прекрасный рождественский подарок для всех украинцев! Вместе с американским народом приближаем общую победу!" – написал Зеленский.

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Деталей пока нет. По информации главы Офиса президента Андрея Ермака, в пакет вошли "вкусняшки HIMARS, MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow, также M2 Bradley".

Вадим Ребрина

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