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"Это действительно усилит ВСУ на поле боя". Зеленский поблагодарил США за рекордную помощь

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 21:24
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский приветствовал рекордный пакет оборонной помощи от США, которая "действительно усилит украинскую армию на поле боя". Об этом он написал в Twitter.

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Также президент поблагодарил "за принципиально новое вооружение, в частности БМП Bradley и зенитные ракеты".

"Это действительно усилит украинскую армию на поле боя. Прекрасный рождественский подарок для всех украинцев! Вместе с американским народом приближаем общую победу!" – написал Зеленский.

  • США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Деталей пока нет. По информации главы Офиса президента Андрея Ермака, в пакет вошли "вкусняшки HIMARS, MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow, также M2 Bradley".
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский США помощь Bradley
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