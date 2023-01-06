"Это действительно усилит ВСУ на поле боя". Зеленский поблагодарил США за рекордную помощь
06.01.2023, 21:24
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Президент Владимир Зеленский приветствовал рекордный пакет оборонной помощи от США, которая "действительно усилит украинскую армию на поле боя". Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Также президент поблагодарил "за принципиально новое вооружение, в частности БМП Bradley и зенитные ракеты".
"Это действительно усилит украинскую армию на поле боя. Прекрасный рождественский подарок для всех украинцев! Вместе с американским народом приближаем общую победу!" – написал Зеленский.
- США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Деталей пока нет. По информации главы Офиса президента Андрея Ермака, в пакет вошли "вкусняшки HIMARS, MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow, также M2 Bradley".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии