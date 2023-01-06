США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Детали о новом пакете помощи позже озвучит представитель Минобороны США, сказала она. Ожидается, что в него будут включены БМП Bradley, гаубицы Howitzer и ракеты "земля-воздух".

По данным The Washington Post, в новый пакет военной помощи впервые войдут "несколько десятков" боевых машин Bradley. По данным Reuters, речь идет об около 50 машинах.

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Вадим Ребрина

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