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В США хотят модернизировать боеприпасы времен холодной войны для Украины – Politico

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 16:30
В США хотят модернизировать боеприпасы времен холодной войны для Украины – Politico - Фото
HAWK (скриншот с видео)

В США запустили программу по изъятию боеприпасов времен холодной войны из бункеров и модернизацию их настолько, чтобы они были полезны для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

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По его словам, в Вашингтоне начались закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен холодной войны. Одна из таких программ уже запущена. Планируется, что ракеты для давно снятых с производства систем противовоздушной обороны США HAWK получат необходимые обновления для отправки в бой против российских захватчиков.

Ракеты HAWK будут работать в паре с несколькими пусковыми установками, которые Испания пообещала отправить Украине. Система HAWK все еще используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х армия США вывела ее из эксплуатации в пользу системы Patriot.

США также ищут способы перекрыть поставки иранских беспилотников России. "Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", – заявила представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.

Читайте также: Норвегия передает Украине 10 000 снарядов для артиллерии

Вадим Ребрина
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США боеприпасы пво HAWK
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