Норвегия передает Украине 10 000 снарядов для артиллерии
05.01.2023, 06:44
Поставка норвежских боеприпасов Украине (фото - Forsvaret)
Норвегия поставит Украине 10 000 артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Минобороны Норвегии.
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10 000 снарядов поставят с норвежских складов. Они подходят для разных типов артиллерии.
В частности ими смогут стрелять гаубицы с натовским 155-мм калибром М109, которые Норвегия передавала ранее.
"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украине нужна международная поддержка в виде военной техники и обучения собственных сил", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
- Франция поставит Украине колесные танки и БМП Bastion.
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