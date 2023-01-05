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Норвегия передает Украине 10 000 снарядов для артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 06:44
Норвегия передает Украине 10 000 снарядов для артиллерии - Фото
Поставка норвежских боеприпасов Украине (фото - Forsvaret)

Норвегия поставит Украине 10 000 артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Минобороны Норвегии.

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10 000 снарядов поставят с норвежских складов. Они подходят для разных типов артиллерии.

В частности ими смогут стрелять гаубицы с натовским 155-мм калибром М109, которые Норвегия передавала ранее.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украине нужна международная поддержка в виде военной техники и обучения собственных сил", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

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Марко Сировой
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