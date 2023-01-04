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В Бундестаге обратились к Шольцу из-за танков для ВСУ от Франции: Мяч на стороне Берлина

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 21:35
В Бундестаге обратились к Шольцу из-за танков для ВСУ от Франции: Мяч на стороне Берлина - Фото
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Фото: EPA)

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман отреагировала на решение Франции передать Украине легкие танки и бронированные машины Bastion. Она обратилась к немецкому канцлеру Олафу Шольцу со словами о том, что "теперь мяч на стороне Берлина".

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Штрак-Циммерман неоднократно выступала за передачу Украине немецких боевых танков Leopard 2.

Реагируя на новость о решении французского лидера Эмманюэля Макрона передать Украине легкие танки, глава оборонного комитета Бундестага написала: "Другие страны-партнеры снова лидируют. Теперь мы наконец можем начать в духе франко-германской дружбы, верно, Олаф Шольц? Мяч сейчас на стороне Берлина. Теперь нам остается только забить его", – написала Штрак-Циммерман.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правящая коалиция различными способами объясняли, почему не дают добро на танки Leopard 2 для ВСУ: это якобы не поддерживает часть электората, такое якобы нужно согласовывать с союзниками или долго обучаться управлять танком, и что у Украины нет инфрастуктуры для их обслуживания. Также озвучивалось, что Германия не даст бронетехнику первой, пока это не сделают США с танком Abrams.
  • 8 декабря Штрак-Циммерман заявляла, что США одобрят передачу танков Германией Украине.
  • Глава оборонного комитета Бундестага заявила, что "больше нет причин" не поставлять Украине танки.
  • Также она считает, что выделять два процента ВВП Германии на оборону – это слишком мало, сейчас необходимо этот показатель перевыполнять. 

Читайте также: Данилов о танках для ВСУ: Если Шольц хочет войны с РФ под Берлином, может продолжать игру

Оксана Житнюк
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Германия франция танк военная помощь олаф шольц Leopard 2 Мари-Агнес Штрак-Циммерман
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