В Бундестаге обратились к Шольцу из-за танков для ВСУ от Франции: Мяч на стороне Берлина
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман отреагировала на решение Франции передать Украине легкие танки и бронированные машины Bastion. Она обратилась к немецкому канцлеру Олафу Шольцу со словами о том, что "теперь мяч на стороне Берлина".
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Штрак-Циммерман неоднократно выступала за передачу Украине немецких боевых танков Leopard 2.
Реагируя на новость о решении французского лидера Эмманюэля Макрона передать Украине легкие танки, глава оборонного комитета Бундестага написала: "Другие страны-партнеры снова лидируют. Теперь мы наконец можем начать в духе франко-германской дружбы, верно, Олаф Шольц? Мяч сейчас на стороне Берлина. Теперь нам остается только забить его", – написала Штрак-Циммерман.
- 8 декабря Штрак-Циммерман заявляла, что США одобрят передачу танков Германией Украине.
- Глава оборонного комитета Бундестага заявила, что "больше нет причин" не поставлять Украине танки.
- Также она считает, что выделять два процента ВВП Германии на оборону – это слишком мало, сейчас необходимо этот показатель перевыполнять.
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