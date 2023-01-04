В Бундестаге обратились к Шольцу из-за танков для ВСУ от Франции: Мяч на стороне Берлина

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман отреагировала на решение Франции передать Украине легкие танки и бронированные машины Bastion. Она обратилась к немецкому канцлеру Олафу Шольцу со словами о том, что "теперь мяч на стороне Берлина".

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Штрак-Циммерман неоднократно выступала за передачу Украине немецких боевых танков Leopard 2.

Реагируя на новость о решении французского лидера Эмманюэля Макрона передать Украине легкие танки, глава оборонного комитета Бундестага написала: "Другие страны-партнеры снова лидируют. Теперь мы наконец можем начать в духе франко-германской дружбы, верно, Олаф Шольц? Мяч сейчас на стороне Берлина. Теперь нам остается только забить его", – написала Штрак-Циммерман.

8 декабря Штрак-Циммерман заявляла, что США одобрят передачу танков Германией Украине.

Глава оборонного комитета Бундестага заявила, что "больше нет причин" не поставлять Украине танки.

Также она считает, что выделять два процента ВВП Германии на оборону – это слишком мало, сейчас необходимо этот показатель перевыполнять.

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Оксана Житнюк

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