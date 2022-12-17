Шольц о том, даст ли Украине танки Leopard в 2023 году: Мы не будем действовать в одиночку

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна "не будет действовать в одиночку", отвечая на вопрос о возможности поставок Украине танков Leopard в следующем году. Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.

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На вопрос, поставит ли Германия в 2023 году танки Leopard Украине, Шольц ответил: "Немцы не будут действовать в одиночку. Это критерий нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году. У меня сложилось впечатление, что подавляющее большинство немцев думают, что это правильно".

На уточняющий вопрос, что должно произойти в 2023 году, чтобы Украина все-таки получила западные танки, канцлер сказал: "Ввиду военных неудач России велика опасность дальнейшей эскалации войны. На данный момент мы выступаем против ядерной эскалации".

Осенью Соединенные Штаты якобы дали понять Германии, что одобрят поставку немецких основных боевых танков Leopard 2 Вооруженным Силам Украины для противостояния российским оккупантам, если Берлин решится на такой шаг.

13 декабря глава еврокомитета Бундестага Антон Хофрайтер заявил, что Силы обороны Украины рискуют исчерпать боеприпасы для военной техники советского образца, и именно поэтому Германия должна начать поставлять ВСУ танки Leopard 2 и бронетранспортеры Marder, чтобы украинская армия быстрее переходила на вооружение НАТО.

В тот же день глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила: в правительстве Германии считают, что больше нет причин не давать Украине танки.

Вадим Ребрина

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