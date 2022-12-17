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Шольц о том, даст ли Украине танки Leopard в 2023 году: Мы не будем действовать в одиночку

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17.12.2022, 17:58
Шольц о том, даст ли Украине танки Leopard в 2023 году: Мы не будем действовать в одиночку - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/LUDOVIC MARIN)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна "не будет действовать в одиночку", отвечая на вопрос о возможности поставок Украине танков Leopard в следующем году. Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.

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На вопрос, поставит ли Германия в 2023 году танки Leopard Украине, Шольц ответил: "Немцы не будут действовать в одиночку. Это критерий нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году. У меня сложилось впечатление, что подавляющее большинство немцев думают, что это правильно".

На уточняющий вопрос, что должно произойти в 2023 году, чтобы Украина все-таки получила западные танки, канцлер сказал: "Ввиду военных неудач России велика опасность дальнейшей эскалации войны. На данный момент мы выступаем против ядерной эскалации".

  • Осенью Соединенные Штаты якобы дали понять Германии, что одобрят поставку немецких основных боевых танков Leopard 2 Вооруженным Силам Украины для противостояния российским оккупантам, если Берлин решится на такой шаг. 
  • 13 декабря глава еврокомитета Бундестага Антон Хофрайтер заявил, что Силы обороны Украины рискуют исчерпать боеприпасы для военной техники советского образца, и именно поэтому Германия должна начать поставлять ВСУ танки Leopard 2 и бронетранспортеры Marder, чтобы украинская армия быстрее переходила на вооружение НАТО. 
  • В тот же день глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила: в правительстве Германии считают, что больше нет причин не давать Украине танки.
Вадим Ребрина
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