В Бундестаге заявили, что уже нет причин не дать Украине танки, это срочно необходимо

В правительстве Германии считают, что больше нет причин не давать Украине танки, и подтвердили осуществление новых поставок другого оружия в Украину. Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает Zeit.

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По словам Штрак-Циммерман, Германия поставила Украине дополнительные самоходные гаубицы.

"Поставлено больше самоходных гаубиц, теперь 24 штуки", – сообщила она.

Штрак-Циммерман добавила, что Украине будет предоставлено еще шесть или семь зенитных танков Gepard.

Отвечая на вопрос, глава оборонного комитета Бундестага дала понять, что она хотела бы предоставить украинцам немецкие боевые танки Leopard 2.

"Это было бы срочно необходимо. Больше нет причин не делать этого", – подчеркнула Штрак-Циммерман.

Тем не менее отмечается, что несмотря на просьбы правительства в Киеве, федеральное правительство пока отказывается передать современные танки Leopard и БМП Marder.

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Наталія Медведєва

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