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ВСУ срочно нужны танки Запада: заканчиваются запасы советских снарядов – немецкий депутат

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 14:25
ВСУ срочно нужны танки Запада: заканчиваются запасы советских снарядов – немецкий депутат - Фото
Антон Хофрайтер (фото - ЕРА)

Глава еврокомитета Бундестага Антон Хофрайтер заявил, что Силы обороны Украины рискуют исчерпать боеприпасы для военной техники советского образца, и как раз поэтому Германия должна начать поставлять ВСУ танки Leopard 2 и бронетранспортеры Marder, чтобы украинская армия быстрее переходила на вооружение НАТО. Об этом он сказал в эфире немецкого канала RTL/ntv.

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По его словам, хотя Запад и Германия, в частности, уже поставили много вооружений, Украина "по-прежнему" использует большей частью советскую технику и трофейную российскую.

"Большая часть мощностей по производству боеприпасов для нее находится в России, и Украина вряд ли сможет покупать боеприпасы в России", – пояснил депутат от Зеленых свой призыв об ускоренном переводе ВСУ на западную технику.

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Между тем 13 декабря правительство ФРГ заявило, что танков Leopard и прочих новых видов вооружений Украине пока ждать не стоит. 

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правящая коалиция различными способами объясняли, почему нет отмашки на "леопарды" для ВСУ: это якобы не поддерживает часть электората и такое якобы нужно согласовывать с союзниками, или долго обучаться управлять танком, и что у Украины нет инфрастуктуры для их обслуживания. Также озвучивалось, что Германия не даст бронетехнику первой, пока это не сделают США с танком Abrams.

Прежде всего, отметил Хофрайтер, Украине срочно нужно поставить больше систем противовоздушной/противоракетной обороны.

Потому что, объяснил он, "нет смысла постоянно поставлять оборудование [для ремонта энергосистемы] в Украину, если оно не защищено и может быть тут же снова уничтожено российскими ракетами и беспилотниками, купленными в Иране".

  • В ноябре 2022 года Хофрайтер побывал в Украине и по приезду домой заявил, что "там готовятся к новой попытке РФ захватить Киев".
  • В начале декабря начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты "начинают ощущать на передовой определенные лимиты по расходу снарядов, с чем никогда у них проблем не было".

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Євген Пилипенко
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Германия снаряды боеприпасы вооружение танк военная помощь союзники Leopard Антон Хофрайтер Marder
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