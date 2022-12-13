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Танки Leopard пока не ждать: Берлин заявил, что будет помогать тем, чем помогал до сих пор

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 11:34
Танки Leopard пока не ждать: Берлин заявил, что будет помогать тем, чем помогал до сих пор - Фото
РСЗО Mars и САУ PzH 2000 (Фото: EPA)

Немецкое правительство пообещало снабжать Украину дополнительным вооружением, но пока новых его типов, которые отличались бы от прошлых партий, ждать не стоит. Это, вероятно, ответ на призывы официального Киева передать ЗРК Patriot, танки Leopard 2 и другую бронетехнику, пишет Euractiv.

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Офпред германского правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что "качественных изменений" в том, какие виды вооружений будет передавать ВСУ Берлин, нет, и новые партии должны быть "подобны тому, что Германия уже поставляла с начала [Большой] войны".

При этом, отмечает издание, "есть признаки", что правящая в Германии коалиция хотела бы пойти дальше с военной помощью Украине.

"У нас есть почти единогласное решение съезда нашей партии, в котором говорится, что мы могли бы сделать больше", – сказал 12 декабря глава партии Зеленых Омид Нурипур, отвечая на вопрос журналистов о словах Хебештрайта.

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Посол Украины в Берлине Алексей Макеев после совещания союзников в формате Большой семерки 12 декабря поблагодарил ФРГ за то, что именно она вчера "мобилизовала страны G7 для поддержки Украины", и заявил, что "это признак лидерства Германии".

Сейчас Германия готовится развернуть системы Patriot в Польше у границы с Украиной. Варшава предлагала отказаться от этих комплексов в пользу Украины, но Берлин отверг такую идею.

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Євген Пилипенко
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Германия война пво вооружение танк военная помощь союзники про Штеффен Хебештрайт
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