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Польские танкисты объезжают "Абрамсы" со стрельбами на ночном полигоне – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 10:57
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В польской армии продолжается программа обучения экипажей для танков Abrams, заказанных и полученных Минобороны страны от США. Ролик об этом показала в Twitter пресс-служба 18-й механизированной "Железной" дивизии Сухопутных войск армии Польши им. Тадеуша Бука.

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"Польские экипажи Abrams во время ночных огневых и маневренных учений", – подписано видео.

Учения проходят на военном полигоне танковой академии под поселком Бедруско на север от Познани.

Смотрите видео: General Dynamics рассказала о танке AbramsX с искусственным интеллектом

Украина ожидает снятия Берлином запрета на поставки ВСУ танков Leopard 2 – они ближе, чем "Абрамсы", и могут быть поставлены быстрее.

На начало осени 2022 года Киев в этом поддержала даже глава Еврокомиссии, но канцлер ФРГ Шольц все еще блокирует процесс.

Читайте также: Польша планирует приобрести 1000 танков K2, 670 САУ K9 и 1000 БМП Borsuk

Євген Пилипенко
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