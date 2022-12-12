В польской армии продолжается программа обучения экипажей для танков Abrams, заказанных и полученных Минобороны страны от США. Ролик об этом показала в Twitter пресс-служба 18-й механизированной "Железной" дивизии Сухопутных войск армии Польши им. Тадеуша Бука.
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"Польские экипажи Abrams во время ночных огневых и маневренных учений", – подписано видео.
Учения проходят на военном полигоне танковой академии под поселком Бедруско на север от Познани.
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Украина ожидает снятия Берлином запрета на поставки ВСУ танков Leopard 2 – они ближе, чем "Абрамсы", и могут быть поставлены быстрее.
На начало осени 2022 года Киев в этом поддержала даже глава Еврокомиссии, но канцлер ФРГ Шольц все еще блокирует процесс.
- В июле 2021 года Польша объявила о масштабном усилении армии – закупают 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 на сумму почти $6 млрд. Год спустя Варшава объявила, что купит еще больше.
- В середине июля-2022 в Польшу прибыли первые Abrams.
- В сентябре Пентагон спросили, когда ВСУ получат танки Abrams; там ответили, что "абсолютно, это рассматривается". В Politico написали, что Украина срочно просит танки, "но Запад кивает на проблемы с обслуживанием".
- В начале декабря советник главы ОП Подоляк заявил, что "очень скоро мы получим и Abrams, и Leopard".
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