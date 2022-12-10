У Германии нет систем Patriot, которые она могла бы передать Украине – МИД ФРГ

У Германии нет систем ПВО Patriot, которые она могла бы передать Украине, но будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Тобиас Линднер в интервью Голосу Америки.

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"Если быть совсем откровенным, у нас нет в наличии систем Patriot, которые Германия могла бы отправить в Украину", – сказал Линднер.

Он добавил, что системы Patriot, которые Германия направляет в Польшу, являются частью коллективной обороны НАТО.

Линднер подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно – предоставлять как гуманитарную, так и военную помощь.

В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох.

Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.

В Минобороны Германии намекнули, что страна не поддерживает предложение Польши о передаче Украине Patriot – мол, "есть большой интерес", чтобы эта ПВО оставалась в системе НАТО.

30 ноября Ламбрехт пообещала представить немецкому правительству предложение о развертывании Patriot на территории Украины.

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Наталія Медведєва

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