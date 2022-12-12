За Ужгородом бригады немецкого концерна KMW будут ремонтировать тяжелую военную технику

Ремонтировать изношенную и поврежденную на войне крупнокалиберную технику союзники будут в Словакии недалеко от границы с Украиной – для более оперативной ее доставки с фронта и на фронт. Об этом рассказал немецким изданиям бригадный генерал бундесвера Кристиан Фройдинг, глава спецштаба Минобороны ФРГ по Украине, пишет Zeit.

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Центр располагается в пригороде Михаловце в 25 км от границы с Украиной на ужгородском направлении. Он создан по межправительственной договоренности Германии и Словакии.

Среди прочего, там будут восстанавливать немецкие САУ Panzerhaubitze 2000, которых Украина получила только от Германии 14 единиц.

Не уточняется, будет ли в центре ремонтироваться вооружение "советского" типа или он полностью сосредоточится на восстановлении западной техники.

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Организовывать работы будет немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann, производитель бронетехники, в том числе танков Leopard 2, которые Берлин пока не дает Вооруженным Силам Украины.

"Таким образом, мы сможем внести свой вклад в обеспечение того, чтобы системы вооружений, которые мы передали и которые так успешно применяются украинскими войсками, находились в рабочем состоянии как можно дольше", – сказал бригадный генерал.

Он также назвал центр "примером хорошего сотрудничества, основанного на партнерстве между Словакией и Германией".

Из тяжелой техники Берлин передал ВСУ пять реактивных систем залпового огня Mars II, 30 зенитных самоходных установок Gepard (ожидается еще семь), 50 бронетранспортеров Dingo и спецтехнику.

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Євген Пилипенко

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