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"Подарок Путину на 70-летие". Словакия передала Украине две новые САУ Zuzana 2

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 11:42
САУ Zuzana 2 (Фото: Jaro Nad/Twitter)

Словакия передала Украине две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь в Twitter.

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По его словам, к 70-летию Владимира Путина Словакия передала Украине "подарок" для диктатора в виде двух САУ Zuzana 2

Он отметил, что гаубицы уже прибыли в Украину и пообещал, что установок будет "еще больше".

СПРАВКА. Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, экипаж состоит из трех человек, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту. 

Читайте также: Франция отдаст Украине гаубицы Caesar, изготовленные для Дании – Le Monde

Дмитро Гриниченко
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Украина война словакия военная помощь ярослав надь
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