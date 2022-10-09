"Подарок Путину на 70-летие". Словакия передала Украине две новые САУ Zuzana 2
09.10.2022, 11:42
САУ Zuzana 2 (Фото: Jaro Nad/Twitter)
Словакия передала Украине две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь в Twitter.
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По его словам, к 70-летию Владимира Путина Словакия передала Украине "подарок" для диктатора в виде двух САУ Zuzana 2
Он отметил, что гаубицы уже прибыли в Украину и пообещал, что установок будет "еще больше".
СПРАВКА. Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, экипаж состоит из трех человек, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту.
- 13 августа сообщалось, что Словакия передала Украине четыре из восьми САУ Zuzana 2.
- Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство в Словакии еще 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм для Украины.
- Недавно Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна планирует поставить Украине новые самоходные артиллерийские установки Caesar.
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