"Подарок Путину на 70-летие". Словакия передала Украине две новые САУ Zuzana 2

Словакия передала Украине две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь в Twitter.

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По его словам, к 70-летию Владимира Путина Словакия передала Украине "подарок" для диктатора в виде двух САУ Zuzana 2

Он отметил, что гаубицы уже прибыли в Украину и пообещал, что установок будет "еще больше".

СПРАВКА. Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, экипаж состоит из трех человек, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту.

13 августа сообщалось, что Словакия передала Украине четыре из восьми САУ Zuzana 2.

Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство в Словакии еще 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм для Украины.

Недавно Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна планирует поставить Украине новые самоходные артиллерийские установки Caesar.

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Дмитро Гриниченко

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