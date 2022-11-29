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Словакия передала Украине 30 советских БМП-1. Взамен получает от Германии 15 "Леопардов"

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 13:26
Словакия передала Украине 30 советских БМП-1. Взамен получает от Германии 15
Фото Jaro Nad, Twitter

Словакия передала Украине 30 советских боевых машин пехоты по схеме круговых поставок, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь. Взамен Словакия получает от Германии 15 танков Leopard.

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"Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП1 были переданы Украине на основании соглашения о круговом обмене с Германией", – написал министр обороны Словакии.

В октябре советские БМП-1 в рамках круговых поставок Украина также начала получать от Греции. Вместо 40 БМП-1 Берлин передает Греции столько же современные БМП Marder. Украина тем временем продолжает запрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder для ВСУ, но Берлин под разными предлогами отказывает.

Оксана Житнюк
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Германия словакия бмп военная помощь БМП-1
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