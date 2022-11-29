Словакия передала Украине 30 советских БМП-1. Взамен получает от Германии 15 "Леопардов"

Словакия передала Украине 30 советских боевых машин пехоты по схеме круговых поставок, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь. Взамен Словакия получает от Германии 15 танков Leopard.

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"Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП1 были переданы Украине на основании соглашения о круговом обмене с Германией", – написал министр обороны Словакии.

В октябре советские БМП-1 в рамках круговых поставок Украина также начала получать от Греции. Вместо 40 БМП-1 Берлин передает Греции столько же современные БМП Marder. Украина тем временем продолжает запрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder для ВСУ, но Берлин под разными предлогами отказывает.

13 августа сообщалось, что Словакия передала Украине четыре из восьми САУ Zuzana 2.

Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство в Словакии еще 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм для Украины.

9 октября Украина получила от Словакии еще две САУ Zuzana 2. В Минобороны Словакии сказали, что это "подарок" к 70-летию российского диктатора Владимира Путина.

Оксана Житнюк

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