Словакия передала Украине 30 советских БМП-1. Взамен получает от Германии 15 "Леопардов"
29.11.2022, 13:26
Фото Jaro Nad, Twitter
Словакия передала Украине 30 советских боевых машин пехоты по схеме круговых поставок, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь. Взамен Словакия получает от Германии 15 танков Leopard.
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"Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП1 были переданы Украине на основании соглашения о круговом обмене с Германией", – написал министр обороны Словакии.
В октябре советские БМП-1 в рамках круговых поставок Украина также начала получать от Греции. Вместо 40 БМП-1 Берлин передает Греции столько же современные БМП Marder. Украина тем временем продолжает запрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder для ВСУ, но Берлин под разными предлогами отказывает.
- 13 августа сообщалось, что Словакия передала Украине четыре из восьми САУ Zuzana 2.
- Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство в Словакии еще 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм для Украины.
- 9 октября Украина получила от Словакии еще две САУ Zuzana 2. В Минобороны Словакии сказали, что это "подарок" к 70-летию российского диктатора Владимира Путина.
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