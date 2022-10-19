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Греция уже отгружает 40 советских БМП-1 для Украины. Взамен получает от Германии Marder

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 16:38
Греция уже отгружает 40 советских БМП-1 для Украины. Взамен получает от Германии Marder - Фото
БМП-1 (Иллюстративное фото - Укроборонпром)

Греция уже начала передавать Украине боевые машины пехоты БМП-1 в рамках круговых поставок, согласованных ранее с Германией. Вместо 40 БМП-1 Берлин передает Греции столько же современные БМП Marder. О старте поставок сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

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Кулеба подчеркнул, что уже началась "долгожданная отгрузка" из Греции БМП-1, скоро они прибудут в Украину и усилят боеспособность и обороноспособность Вооруженных Сил Украины.

Глава МИД также сказал, что в ходе встречи с греческим коллегой он затронул вопрос развития сотрудничества двух стран в этой сфере. В приоритете сейчас средства противовоздушной обороны и, по словам Кулебы, Греция знает об этом запросе Украины и будет его обрабатывать.

"Я поблагодарил греческое правительство за уже предоставленную гуманитарную помощь и помощь в сфере безопасности, поддержку, оказанную при принятии решение в ЕС и ООН. Не буду скрывать, особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю", – отметил Кулеба.

  • 31 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что договорился с премьером Греции о круговых поставках военной техники.
  • Украина тем временем продолжает запрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает.
  • В июне в Греции заявили, что передадут Украине БМП-1, только когда получат Marder. В DW писали, что причина такой позиции – конфликт страны с Турцией, которая якобы покушается на некоторые греческие острова.
  • Греция и Германия окончательно согласовали круговые поставки только 19 сентября.

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Оксана Житнюк
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Греция военная помощь БМП-1 круговые поставки
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