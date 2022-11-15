Германия создаст в Словакии центр для ремонта поставленного Украине оружия
15.11.2022, 12:08
Кристин Ламбрехт (фото - ЕРА)
Германия создаст в Словакии центр, в котором будет ремонтировать оружие и технику, поставленные Украине для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает Reuters.
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"Мы достигли соглашения, и работа может начаться немедленно, чтобы все оборудование, которое было поставлено, могло быть отремонтировано после выхода из боя", – рассказала она журналистам о центре в Словакии.
- Германия планирует обучить себя около 5000 украинских военных в рамках учебной миссии ЕС.
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