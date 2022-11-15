Германия создаст в Словакии центр для ремонта поставленного Украине оружия

Германия создаст в Словакии центр, в котором будет ремонтировать оружие и технику, поставленные Украине для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы достигли соглашения, и работа может начаться немедленно, чтобы все оборудование, которое было поставлено, могло быть отремонтировано после выхода из боя", – рассказала она журналистам о центре в Словакии.

Германия планирует обучить себя около 5000 украинских военных в рамках учебной миссии ЕС.

Читайте также: Шольц – России: Нельзя просто провести фломастером по карте и сказать: это теперь мое

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.