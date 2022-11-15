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Германия создаст в Словакии центр для ремонта поставленного Украине оружия

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 12:08
Германия создаст в Словакии центр для ремонта поставленного Украине оружия - Фото
Кристин Ламбрехт (фото - ЕРА)

Германия создаст в Словакии центр, в котором будет ремонтировать оружие и технику, поставленные Украине для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает Reuters.

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"Мы достигли соглашения, и работа может начаться немедленно, чтобы все оборудование, которое было поставлено, могло быть отремонтировано после выхода из боя", – рассказала она журналистам о центре в Словакии.

  • Германия планирует обучить себя около 5000 украинских военных в рамках учебной миссии ЕС.

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Марко Сировой
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Германия словакия ремонт война оружие военная помощь техника ВСУ
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