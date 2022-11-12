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Шольц – России: Нельзя просто провести фломастером по карте и сказать: это теперь мое

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 08:53
Шольц – России: Нельзя просто провести фломастером по карте и сказать: это теперь мое - Фото
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против прекращения огня в Украине на условиях Кремля. Об этом он сказал в пятницу в ходе дискуссии RND vor Ort.

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"Россия должна понять, что идея мира под диктовку ни к чему не приведет и что нельзя просто провести фломастером по карте и сказать: это теперь мое. Так что мира под диктовку не будет, должно быть другое понимание", – цитирует канцлера Немецкая волна.

По словам Шольца, он постоянно работает со многими другими политиками, чтобы Россия осознала это.

Он подчеркнул, что военные действия со стороны России препятствуют любому дипломатическому сближению.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным", – сказал немецкий канцлер.

Шольц также рассказал о своем последнем визите в Москву накануне полномасштабной войны.

"Я сидел за этим семиметровым столом и разговаривал с ним [Путиным]", – напомнил канцлер. По его словам, во время четырехчасовой беседы российский диктатор потребовал, чтобы в Украине "не было ракет, угрожающих Москве", и чтобы Украина не вступала в НАТО.

Шольц отметил, что в свою очередь предлагал соглашения с Киевом о контроле над вооружениями, исключающими размещение ракет, и подчеркивал, что членство Украины в НАТО вообще не стоит в повестке дня "в ближайшие 10, 20, 30 лет".

Канцлер Германии добавил, что обсуждались некоторые предложения по автономному положению для ряда восточных областей Украины. "Я работаю каждый день, чтобы обеспечить прогресс в этих вопросах", – добавил он, отметив, что "определенные сдвиги" есть.

При этом он подчеркнул, что ни одна из заявленных Россией причин не может оправдать войну, "потому что ничего из заявленного просто не происходило".

Андрій Водяний
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війна Німеччина олаф шольц
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