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Украина имеет право освобождать свои территории любым доступным ей оружием – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 20:28
Украина имеет право освобождать свои территории любым доступным ей оружием – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото – EPA)

Украина вправе использовать любое оружие, предоставленное США, для деоккупации своей территории, в том числе тех регионов, об аннексии которых может объявить Россия. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал журналисту CNN.

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"Мне совершенно ясно, что Украина имеет безусловное право защищаться на всей своей территории, в том числе возвращать территории, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией", – сказал Блинкен.

Госсекретарь сказал, что США никогда не признают аннексию четырех регионов, о которой российский диктатор Владимир Путин может объявить после псевдореферендумов. Блинкен сказал, что ни для США, ни для Украины это ничего не изменит, а потому "украинцы будут продолжать делать то, что им нужно делать, чтобы вернуть отнятую у них землю, а мы будем продолжать поддерживать их в этих усилиях".

Он также добавил, что США намерены "возложить на Россию дополнительные чувствительные и быстрые издержки за аннексии".

  • По данным британской разведки, Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время обращения в парламент 30 сентября.
  • 27 сентября посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд планирует внести на заседание Совбеза ООН резолюцию, осуждающую Россию за псевдореферендумы, в которой говорится, что Совбез ООН не поддерживает применение силы для перекройки границ.
Сергій Бережний
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Госдепартамент США аннексия деоккупация псевдореферендум Энтони Блинкен
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