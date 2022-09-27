США вынесут на Совбез ООН резолюцию, осуждающую Россию за проведение псевдореферендумов
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд планирует внести на заседание Совбеза ООН резолюцию, осуждающую Россию за так называемые референдумы, проводимые в четырех областях Украины, и в которой говорится, что Совбез ООН не поддерживает применение силы для перекройки границ во время режима безопасности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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Заседание Совбеза ООН должно пройти сегодня.
Ожидается, что резолюция, которую совместно внесут США и Албания, будет во многом символической, поскольку Россия почти наверняка наложит на нее вето.
Томас-Гринфилд скажет, что Россия намерена силовым путем аннексировать территории другой страны-члена ООН. Она попросит членов Совбеза присоединиться к Соединенным Штатам в противостоянии этому вызову, сказал чиновник.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
- По данным британской разведки, Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время обращения в парламент 30 сентября.
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