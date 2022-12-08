Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины

Словакия рассматривает возобновление производства боеприпасов больших калибров в стране для передачи Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер на совместном брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во время визита в Киев 8 декабря.

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"Мы говорим о том, как запустить наши мощности. Мы изготавливали снаряды большого калибра – 120, 155 мм. У нас были частично государственные и частично частные мощности", – сказал Качер.

Глава МИД Словакии отметил, что "самый первый приоритет" сейчас – снова запустить эти производственные линии, чтобы делать снаряды для гаубиц.

Он также подчеркнул, что сегодняшний визит представителей правительства Словакии в Киев связан с тем, что они хотят услышать "на многих уровнях", что страна может на практике сделать для Украины. Качер добавил, что министр обороны Словакии Ярослав Надь – "большой энтузиаст" по поводу поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

9 октября Украина получила от Словакии еще две САУ Zuzana 2. В Минобороны Словакии сказали, что это "подарок" к 70-летию российского диктатора Владимира Путина.

29 ноября Словакия передала Украине 30 советских БМП-1. Взамен получает от Германии 15 "Леопардов".

Сегодня Резников сообщил, что Словакия выделяет новый пакет военной помощи Украине на 10,5 млн евро. Туда войдут боеприпасы больших калибров, боеприпасы для истребителей, теплые вещи, системы для разминирования.

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Оксана Житнюк

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