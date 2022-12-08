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Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 21:37
Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины - Фото
Растислав Качер (скриншот)

Словакия рассматривает возобновление производства боеприпасов больших калибров в стране для передачи Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер на совместном брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во время визита в Киев 8 декабря.

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"Мы говорим о том, как запустить наши мощности. Мы изготавливали снаряды большого калибра – 120, 155 мм. У нас были частично государственные и частично частные мощности", – сказал Качер.

Глава МИД Словакии отметил, что "самый первый приоритет" сейчас – снова запустить эти производственные линии, чтобы делать снаряды для гаубиц.

Он также подчеркнул, что сегодняшний визит представителей правительства Словакии в Киев связан с тем, что они хотят услышать "на многих уровнях", что страна может на практике сделать для Украины. Качер добавил, что министр обороны Словакии Ярослав Надь – "большой энтузиаст" по поводу поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

  • 9 октября Украина получила от Словакии еще две САУ Zuzana 2. В Минобороны Словакии сказали, что это "подарок" к 70-летию российского диктатора Владимира Путина.
  • 29 ноября Словакия передала Украине 30 советских БМП-1. Взамен получает от Германии 15 "Леопардов". 
  • Сегодня Резников сообщил, что Словакия выделяет новый пакет военной помощи Украине на 10,5 млн евро. Туда войдут боеприпасы больших калибров, боеприпасы для истребителей, теплые вещи, системы для разминирования.

Читайте также: Глава МИД Словакии о переговорах с Россией: Мы уже проходили это с Гитлером

Оксана Житнюк
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