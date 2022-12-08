Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины
Словакия рассматривает возобновление производства боеприпасов больших калибров в стране для передачи Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер на совместном брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во время визита в Киев 8 декабря.
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"Мы говорим о том, как запустить наши мощности. Мы изготавливали снаряды большого калибра – 120, 155 мм. У нас были частично государственные и частично частные мощности", – сказал Качер.
Глава МИД Словакии отметил, что "самый первый приоритет" сейчас – снова запустить эти производственные линии, чтобы делать снаряды для гаубиц.
Он также подчеркнул, что сегодняшний визит представителей правительства Словакии в Киев связан с тем, что они хотят услышать "на многих уровнях", что страна может на практике сделать для Украины. Качер добавил, что министр обороны Словакии Ярослав Надь – "большой энтузиаст" по поводу поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.
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